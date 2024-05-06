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МИД: ответом на удары по РФ могут стать объекты Британии на Украине
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:38

МИД: ответом на удары по РФ могут стать объекты Британии на Украине

Россия может ударить по любым военным объектам Британии, которые находятся на Украине в ответ на атаку английским оружием по территории РФ. Об этом предупрежден посол Великобритании в МИД России.

Дипломата просят подумать о неизбежных катастрофических последствиях шагов Лондона против Москвы, пишет РИА Новости.

Также были затронуты слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах по объектам нашей страны. Эти высказывания противоречат прежней позиции Британии о том, что ракеты большой дальности не применят при атаках на территорию России.

Посла призвали опровергнуть враждебные заявления со стороны Лондона.

Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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