Украинская армия теряет большое количество FPV-дронов, чтобы бороться с российским танком "царь-мангал". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военного обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса.
Дело в том, что у этого отечественного танка довольно необычная броня.
"Слои самодельной брони способны защитить эти танки аж от 100 тысяч взрывоопасных беспилотников. Их же ВСУ бросают в ВС РФ каждый месяц", — рассказал Экс.
По его словам, сейчас "царь-мангал" или танки-черепахи имеют дополнительный слой брони: металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов. Он никак не влияет на главные задачи танков. Они выполняют действия как и раньше.
Кстати, в "Ростехе" уточнили, чтобы защищать крыши танков Т-72Б3 разработали заводской навес, так как "это простое, но эффективное решение придумали, исходя из опыта во время спецоперации".
Фото: function.mil.ru/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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