В первом квартале 2024 года рынок смартфонов в России достиг нового рекорда по продажам

Общий объем продаж составил 7,4 миллиона устройств на сумму 186 миллиардов рублей, средний чек на смартфон вырос на 16%, достигнув 25 тысяч рублей.

Лидерами рынка остаются Xiaomi, Tecno и Infinix. Прогнозируется, что к концу 2024 года продажи смартфонов в России могут достичь рекордных 35-36 миллионов единиц.

Положительная динамика связана с переориентацией бизнеса на дружественные страны, экономическими успехами и ростом зарплат. Спрос на смартфоны поддерживается расширением ассортимента, маркетинговыми активностями вендоров и развитием онлайн-торговли, которая составляет уже каждую четвертую покупку гаджета.

Компании, такие как "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк", отмечают рост выручки и числа заказов, который за последний год составил 9-10%, а по сравнению с 2021 годом — около 30%, сообщает Газета.Ру.