Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти (расширяемой до 2 ТБ).
Смартфон обладает продвинутыми аудиовозможностями, включая ЦАП Cirrus Logic с динамическим диапазоном 132 дБ, балансным 4,4-мм аудиовыходом и специализированным приложением для управления звуком.
Устройство также имеет двойную камеру с основным 64-Мп сенсором, 32-Мп фронтальной камерой и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Цена смартфона в Китае — $345, информация о доступности в других странах пока отсутствует, сообщает 4pda.
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