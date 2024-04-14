Tecno Pova 5 — смартфон предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип MediaTek Helio G99, и аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Цена: от 14,2 тыс. руб.
Redmi Note 13 4G — оснащен AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 685, аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой на 33 Вт, разъемом для наушников и ИК-портом. Цена: от 13,5 тыс. руб.
Infinix Note 30 — предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чип MediaTek Helio G99, 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт, а также стереодинамики JBL. Цена: от 12,8 тыс. руб.
Эти смартфоны представляют оптимальные сочетания цены и качества для потребителей с ограниченным бюджетом.
В App Store вышло приложение, превращающее смартфон в игровую консоль
В начале апреля Apple сделала решительный шаг, изменяя правила App Store, разрешив там появление эмуляторов. Один из первых таких эмуляторов, iGBA, был выпущен в App Store, позволяя пользователям запускать игры с консолей Nintendo на устройствах Apple.
Ford представил самый совершенный Focus в истории марки
Ford представил свой новейший автомобиль — Focus ST Edition, который стал самым передовым в истории марки. Он выделяется ярким цветом Azura с черными акцентами High Gloss Black и интерьером, украшенным синим цветом Motion Blue и карбоновым декором.
Исследователи перечислили последствия дефицита мелатонина
Исследование, проведенное в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, подтверждает, что дефицит мелатонина может иметь серьезные последствия для здоровья.
Ученые обнаружили связующее звено между сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком
Исследователи из Тель-Авивского университета, в сотрудничестве с международными коллегами, выявили важный индикатор, предвещающий возможное увеличение риска развития раковых клеток в организме.