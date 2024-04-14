Tecno Pova 5 — смартфон предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип MediaTek Helio G99, и аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Цена: от 14,2 тыс. руб.

Redmi Note 13 4G — оснащен AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 685, аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой на 33 Вт, разъемом для наушников и ИК-портом. Цена: от 13,5 тыс. руб.

Infinix Note 30 — предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чип MediaTek Helio G99, 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт, а также стереодинамики JBL. Цена: от 12,8 тыс. руб.

Эти смартфоны представляют оптимальные сочетания цены и качества для потребителей с ограниченным бюджетом.