Эксперт в области смартфонов Харитонов дал ценные советы по действиям при потере устройства

Эксперт в области смартфонов Евгений Харитонов подчеркнул различия между системами отслеживания iPhone и Android-устройств, рекомендуя заранее активировать соответствующие функции. При потере смартфона эксперт советует сначала позвонить на него, а в случае отсутствия ответа активировать режим пропажи для отображения контактной информации владельца.

Харитонов также подчеркнул важность заблаговременной настройки аварийного контакта для владельцев Android-устройств. Он отметил, что несмотря на защиту, предоставляемую производителями, взломщики могут обойти ее, но регистрация в аккаунтах Google и производителя, а также использование PIN-кода и отпечатков пальцев могут затруднить их попытки доступа, сообщает SM.News.