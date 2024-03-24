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Эксперт в области смартфонов Харитонов дал ценные советы по действиям при потере устройства
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:04

Эксперт в области смартфонов Харитонов дал ценные советы по действиям при потере устройства

Эксперт в области смартфонов Евгений Харитонов подчеркнул различия между системами отслеживания iPhone и Android-устройств, рекомендуя заранее активировать соответствующие функции. При потере смартфона эксперт советует сначала позвонить на него, а в случае отсутствия ответа активировать режим пропажи для отображения контактной информации владельца.

Харитонов также подчеркнул важность заблаговременной настройки аварийного контакта для владельцев Android-устройств. Он отметил, что несмотря на защиту, предоставляемую производителями, взломщики могут обойти ее, но регистрация в аккаунтах Google и производителя, а также использование PIN-кода и отпечатков пальцев могут затруднить их попытки доступа, сообщает SM.News.

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