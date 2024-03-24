Эксперт в области смартфонов Харитонов дал ценные советы по действиям при потере устройства

Эксперт в области смартфонов Евгений Харитонов подчеркнул различия между системами отслеживания iPhone и Android-устройств, рекомендуя заранее активировать соответствующие функции. При потере смартфона эксперт советует сначала позвонить на него, а в случае отсутствия ответа активировать режим пропажи для отображения контактной информации владельца.
Харитонов также подчеркнул важность заблаговременной настройки аварийного контакта для владельцев Android-устройств. Он отметил, что несмотря на защиту, предоставляемую производителями, взломщики могут обойти ее, но регистрация в аккаунтах Google и производителя, а также использование PIN-кода и отпечатков пальцев могут затруднить их попытки доступа, сообщает SM.News.
Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника
Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.
Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи
Обновление позволяет приложениям определять использование спутникового подключения и предоставляет функциональность для отправки СМС и ММС через спутниковую связь.
GAC Motor планирует ввести на российский рынок автомобили под брендом Aion
Электромобили будут представлены под суббрендом Aion, включая модели Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion.
Ученые обнаружили способ диагностировать рак по выдыхаемому воздуху
Исследователи из лаборатории сорбционных процессов Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН разработали метод диагностики заболеваний на основе анализа состава выдыхаемого человеком воздуха.