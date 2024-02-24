Обзор Gizmodo разоблачил миф о влиянии фоновых приложений на производительность iPhone

Закрытие фоновых приложений не ускоряет работу устройства, поскольку они заморожены и не используют оперативную память. Вице-президент Apple подтвердил этот факт, отметив, что ритуал закрытия приложений лишь тратит время пользователей.

Миф основан на опыте использования устройств на Windows и Android, где открытые приложения действительно могут замедлять работу, сообщает Ferra.Ru.