Обзор Gizmodo разоблачил миф о влиянии фоновых приложений на производительность iPhone

Закрытие фоновых приложений не ускоряет работу устройства, поскольку они заморожены и не используют оперативную память. Вице-президент Apple подтвердил этот факт, отметив, что ритуал закрытия приложений лишь тратит время пользователей.
Миф основан на опыте использования устройств на Windows и Android, где открытые приложения действительно могут замедлять работу, сообщает Ferra.Ru.
Компания Xiaomi запустила предзаказ на игровой ноутбук Redmi G Pro 2024
Подробности о ноутбуке будут раскрыты на предстоящей презентации 4 марта.
Стала известна дата выхода сериала "Гарри Поттер"
Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Эта информация была опубликована IGN со ссылкой на заявление генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава на встрече с инвесторами.
В период с 23 по 25 февраля российские граждане проявляют повышенный интерес к отдыху в Грузии
Интерес россиян к отдыху в Грузии отражается в десятикратном росте бронирования авиабилетов по сравнению с предыдущим годом. Аналитики отмечают также увеличение спроса на поездки в азиатские страны, такие как Южная Корея, Таиланд и Индия.
Астрономы объявили, что полнолуние 24 февраля будет микролунием
Данное явление означает, что луна будет казаться на 14% меньше обычного размера.