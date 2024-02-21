Эксперт Шутов представил три ключевые рекомендации по действиям при потере смартфона

Василий Шутов, эксперт по защите информации, подчеркивает, что такая потеря может привести к серьезным последствиям, учитывая количество личной информации, хранимой в устройствах.
Первым шагом рекомендуется заблокировать сим-карту и сам смартфон через соответствующие сервисы, такие как Google-аккаунт для Android и сервисы Apple для iPhone. Важно также проинформировать близких о потере, чтобы предотвратить мошеннические действия.
При наличии банковской карты на утерянном устройстве необходимо сразу заблокировать ее и изменить пароли в учетных записях и социальных сетях.
Наконец, следует обратиться в полицию, имея при себе серийный номер или IMEI устройства, чтобы помочь правоохранительным органам в быстром восстановлении или блокировке украденного устройства и предотвращении злоупотреблений. Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность личных данных, сообщает В Татарстане.
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