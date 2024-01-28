Эксперт Голицына поделилась экспертными советами по ускорению работы смартфонов

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына подчеркнула, что проблема замедления работы смартфона решается частично через закрытие приложений в фоновом режиме, очистку памяти и регулярные обновления. Голицына отметила, что медленная работа смартфона связана, в первую очередь, с забитой памятью, поэтому регулярная очистка от ненужной информации является важным шагом. Она советует проводить эту процедуру самостоятельно каждый месяц или использовать специальные приложения для автоматической очистки.

Дополнительно, эксперт подчеркнула важность закрытия приложений, работающих в фоновом режиме, особенно ресурсоёмких, таких как мобильные игры и видеосервисы. Открытые приложения могут значительно загружать ресурсы устройства, что ведет к замедлению его работы. Голицына также отметила, что своевременное обновление операционной системы и приложений является еще одним способом улучшения производительности. Разработчики регулярно выпускают обновления для исправления ошибок, и она рекомендует установку обновлений в автоматическом режиме, при этом важно убедиться, что обновления загружаются через Wi-Fi, чтобы избежать израсходования мобильного интернет-трафика, сообщает РИА Новости.