МВД России предупреждает о рисках использования общественных точек зарядки в торговых центрах и кафе

Эксперты подчеркивают, что USB-кабели могут не только заряжать устройства, но и служить средством передачи данных и установки вредоносного ПО. Киберпреступники могут модифицировать зарядные стойки, подменяя USB-разъемы, что позволяет им подключать хакерские устройства. Кроме того, компании-владельцы могут устанавливать дополнительное оборудование для сбора пользовательских данных.
Для предотвращения киберпреступности эксперты рекомендуют использовать собственные зарядные устройства и подключаться только к электронным розеткам. При покупке внешнего аккумулятора (power bank) рекомендуется обращаться к известным брендам и покупать их только в специализированных магазинах, сообщает Вечерняя Москва.
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