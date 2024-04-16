Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.

Предполагаемая цена устройства составит от 15 до 20 тысяч рублей, а релиз запланирован на июнь текущего года. Это нововведение расширит линейку "Капсул" компании VK, которая в настоящее время состоит из трех моделей: "Капсула", "Капсула Мини" и "Капсула Нео". Пока VK не комментировала эти слухи, сообщает 4pda.