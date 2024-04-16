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VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:58

VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"

Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.

Предполагаемая цена устройства составит от 15 до 20 тысяч рублей, а релиз запланирован на июнь текущего года. Это нововведение расширит линейку "Капсул" компании VK, которая в настоящее время состоит из трех моделей: "Капсула", "Капсула Мини" и "Капсула Нео". Пока VK не комментировала эти слухи, сообщает 4pda.

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