Сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что ему известно о планах НАТО и Евросоюза отправить в Украину своих солдат воевать против России. Это будет сделано в рамках двусторонних соглашений с украинской стороной, сообщает РИА "Новости".

Премьер сообщил об этом после экстренного совещания правительства Словакии, перед тем, как отправиться в Париж на встречу по поддержке Украины. Фицо также заявил, что он ни при каких условиях не отправит своих военных воевать против России.

Видимо, критическая для Украины ситуация на фронтах, дала понимание, что одними деньгами и боеприпасами уже ситуацию не исправить. Поэтому зашла уже речь о живой силе в качестве помощи киевскому режиму.