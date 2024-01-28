Словакия ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов Patriot

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк объявил, что страна ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов Patriot.
По словам Калиняка, эти системы противовоздушной обороны (ПВО) необходимы для защиты национального воздушного пространства. Контракт на закупку ЗРК Patriot может стать одним из крупнейших в истории словацкой армии.
Словакия также планирует договориться о получении скидки на приобретение этих систем ПВО у США. Ранее в 2022 году Словакия передала на безвозмездной основе Украине зенитные ракетные комплексы С-300, что, по заявлению правительства, снизило уровень защиты национального воздушного пространства.
Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии
Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле
Один из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.
МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами
Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.
Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ
Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.