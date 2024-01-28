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Словакия ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов Patriot
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 22:31

Словакия ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов Patriot

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк объявил, что страна ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам Калиняка, эти системы противовоздушной обороны (ПВО) необходимы для защиты национального воздушного пространства. Контракт на закупку ЗРК Patriot может стать одним из крупнейших в истории словацкой армии.

Словакия также планирует договориться о получении скидки на приобретение этих систем ПВО у США. Ранее в 2022 году Словакия передала на безвозмездной основе Украине зенитные ракетные комплексы С-300, что, по заявлению правительства, снизило уровень защиты национального воздушного пространства.

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