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Президент Словакии раскритиковала в парламенте проект правительственной реформы УК
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:07

Президент Словакии раскритиковала в парламенте проект правительственной реформы УК

Президент Словакии Зузана Чапутова высказала критику в адрес предложенного правительством проекта уголовно-правовой реформы в Национальном совете страны.

Инициатива премьера Роберта Фицо вызывает опасения Чапутовой, которая считает, что она может привести к росту преступности и отказу от эффективного правосудия.

Реформа включает в себя смягчение уголовной ответственности за экономические преступления и ликвидацию специальной прокуратуры, что вызывает противоречие с Конституцией, по мнению президента. Социал-демократы, во главе с Фицо, отвергают заявления Чапутовой, настаивая на необходимости реформы.

Европарламент осудил планы правительства, в то время как Еврокомиссия рекомендовала отложить реформу. Напряженность в стране продолжается, с оппозицией и протестами на улицах, и президент может воспользоваться вето и обратиться в Конституционный суд, если реформа будет принята Национальным советом.

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