Недостаток сна, распространенный среди взрослых людей, имеет серьезные последствия, аналогичные алкогольной зависимости, согласно исследованиям врачей. Он ассоциируется с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), которая затрагивает значительную часть американского населения.

Увеличение веса, диабет 2 типа и высокое кровяное давление являются ключевыми факторами риска этого заболевания. Симптомы могут быть неспецифичными, такими как усталость, память и боли в животе. Недостаток сна также ассоциируется с увеличением веса, усилением чувства голода и нарушением уровня сахара в крови, что способствует развитию инсулинорезистентности и НАЖБП. Поддержание регулярного режима сна может помочь контролировать вес и предотвращать развитие этих проблем, сообщает Российская Газета.