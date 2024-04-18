Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 94,3242
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 100,2787
Врачи обнаружили, что недостаток сна имеет равные алкоголизму последствия
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:27

Врачи обнаружили, что недостаток сна имеет равные алкоголизму последствия

Недостаток сна, распространенный среди взрослых людей, имеет серьезные последствия, аналогичные алкогольной зависимости, согласно исследованиям врачей. Он ассоциируется с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), которая затрагивает значительную часть американского населения.

Увеличение веса, диабет 2 типа и высокое кровяное давление являются ключевыми факторами риска этого заболевания. Симптомы могут быть неспецифичными, такими как усталость, память и боли в животе. Недостаток сна также ассоциируется с увеличением веса, усилением чувства голода и нарушением уровня сахара в крови, что способствует развитию инсулинорезистентности и НАЖБП. Поддержание регулярного режима сна может помочь контролировать вес и предотвращать развитие этих проблем, сообщает Российская Газета.

Мир

Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту

Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту

Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.

Читать полностью
Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать

Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать

Решение будет зависеть от депутатов столицы. Россияне, которые были в столице Молдавии, отметили плохое состояние объекта. Памятник зарос травой, там нет охраны и камер наблюдения, а также стендов с информацией.

Читать полностью

Общество

Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе

Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе

Маркетплейс Wildberries расширяет ассортимент, предлагая возможность покупки автомобилей в России, начиная с 18 апреля. Инициатива начнется с продажи автомобилей марки Chery в 17 регионах страны, с возможным добавлением мотоциклов и квадроциклов в будущем.

Читать полностью
Ученые выяснили, жиросжигание происходит быстрее на высокоуглеводной диете

Ученые выяснили, жиросжигание происходит быстрее на высокоуглеводной диете

Исследование, проведенное учеными из Венского университета, выявило, что высокоуглеводная диета, основанная на продуктах с низким гликемическим индексом (ГИ), способствует ускоренному окислению жиров в организме и улучшает выносливость.

Читать полностью

Новости