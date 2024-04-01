Академик Иллариошкин самый первый признак болезни Паркинсона

Академик РАН Сергей Иллариошкин сообщил, что активные движения во сне могут быть ранним признаком болезни Паркинсона. Этот симптом может проявиться за 10-20 лет до появления основных симптомов болезни.

Нарушение поведения во время быстрого сна, такое как дерганье и размахивание руками, свидетельствует о дегенерации определенных областей мозга, ответственных за контроль сна. Это может привести к опасным ситуациям, включая случаи приступов удушья.

Иллариошкин предупреждает, что изолированные случаи таких нарушений могут сопровождаться развитием болезни Паркинсона, деменции или мультисистемной атрофии в будущем, сообщает Газета.Ру.