Академик Иллариошкин самый первый признак болезни Паркинсона

Академик РАН Сергей Иллариошкин сообщил, что активные движения во сне могут быть ранним признаком болезни Паркинсона. Этот симптом может проявиться за 10-20 лет до появления основных симптомов болезни.
Нарушение поведения во время быстрого сна, такое как дерганье и размахивание руками, свидетельствует о дегенерации определенных областей мозга, ответственных за контроль сна. Это может привести к опасным ситуациям, включая случаи приступов удушья.
Иллариошкин предупреждает, что изолированные случаи таких нарушений могут сопровождаться развитием болезни Паркинсона, деменции или мультисистемной атрофии в будущем, сообщает Газета.Ру.
iOS 18 обещает значительные изменения и улучшения пользовательского опыта
Ожидается, что на iPhone появится горизонтальный домашний экран, а также ярлыки на экране блокировки, что придаст устройствам больше функциональности и удобства использования.
Американские военные инструкторы приехали в Армению для учений
Группа мобильных инструкторов из США приехала в Армению, чтобы обучать коллег по темам связям с общественностью и коммуникациям.
1 апреля в Москве установлен температурный рекорд
В Москве 1 апреля зафиксирован рекордный максимум температуры воздуха, который достиг плюс 20,3 градусов.
Ученые выяснили, что гравитационные волны могли сделать жизнь человека возможной
Исследования, проведенные группой ученых под руководством Джона Р. Эллиса из Королевского колледжа Лондона, указывают на возможную зависимость существования человечества от гравитационных волн.