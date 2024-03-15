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Сомнолог Полуэктов выделил ключевые факторы, влияющие на пользу сна
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:04

Сомнолог Полуэктов выделил ключевые факторы, влияющие на пользу сна

Важность сна для здоровья подтверждена, поскольку его недостаток может привести к серьезным заболеваниям, таким как сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы, ожирение, артериальная гипертония и даже онкология. Даже небольшое сокращение времени сна влияет на защитные функции организма и его способность бороться с инфекциями.

Рекомендации сомнолога включают не менее 7 часов сна для взрослых и поддержание биоритмов, особенно при работе с переменным графиком.

Качество сна определяется психологическим комфортом, а не окружением или материалом постельного белья. По словам Полуэктова, самая полезная поза для сна — та, которую выбирает сам организм, чаще всего это поза полуэмбриона, которая способствует максимальному расслаблению мышц и связок, сообщает Российская Газета.

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