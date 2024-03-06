Ученые из Швеции выявили, что недостаток сна значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа

Анализ данных из Британского биобанка, содержащего информацию о генетическом состоянии более полумиллиона жителей Великобритании, подтвердил, что недостаток сна значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа.
Даже при правильном питании, включающем фрукты и овощи, недосып остается фактором риска. Сон продолжительностью от трех до пяти часов в сутки связан с увеличением вероятности развития диабета 2 типа.
Для минимизации этого риска рекомендуется обеспечивать себе не менее шести часов сна в сутки, помимо соблюдения здорового рациона, сообщает SM.News.
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