Ученые из Швеции выявили, что недостаток сна значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа

Анализ данных из Британского биобанка, содержащего информацию о генетическом состоянии более полумиллиона жителей Великобритании, подтвердил, что недостаток сна значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Даже при правильном питании, включающем фрукты и овощи, недосып остается фактором риска. Сон продолжительностью от трех до пяти часов в сутки связан с увеличением вероятности развития диабета 2 типа.

Для минимизации этого риска рекомендуется обеспечивать себе не менее шести часов сна в сутки, помимо соблюдения здорового рациона, сообщает SM.News.