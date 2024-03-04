Эксперты: нарушение режима сна у мужчин повышает риск развития рака простаты

Исследование, опубликованное в журнале Journal of the National Cancer Institute, выявило, что мужчины, страдающие от нарушений сна и просыпающиеся ночью, имеют на 20% больше вероятность заболеть раком простаты. Этот риск возрастает особенно для тех, кто постоянно просыпается в ночное время, по крайней мере, в течение получаса. Факторы риска также включают старение, семейную предрасположенность, ожирение и этническую принадлежность.

Предыдущие исследования указывали на связь между нарушением сна и раком простаты, но новое исследование основано на данных от 30 тысяч британских мужчин, которые носили мониторы сна. Результаты подтвердили, что длительные периоды бодрствования ночью увеличивают риск развития рака простаты на 15-20%. Ученые предполагают, что это связано с нарушением циркадного ритма и снижением уровня мелатонина, гормона, ответственного за сон.

Эти результаты подчеркивают важность регулярного сна для поддержания здоровья мужчин и могут способствовать разработке стратегий профилактики рака простаты, сообщает Российская Газета.