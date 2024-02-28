Эксперт Завалко выделяет опасность бессонницы

Эксперт в научном центре неврологии, Ирина Завалко, выделяет бессонницу как наиболее распространенное нарушение сна, подчеркивая ее связь с хронической усталостью и стрессом. Она подчеркивает важность сна для анаболических процессов, очистки мозга и поддержания иммунитета. Регулярный сон продолжительностью 7-9 часов содействует здоровью организма, в то время как нарушение его качества или продолжительности может привести к хронической усталости и стрессу, а также снижению иммунитета и концентрации внимания.

Врач подчеркивает, что эффективное лечение бессонницы требует индивидуального подхода, учитывая историю заболевания конкретного пациента. Она рекомендует когнитивно-поведенческую терапию как основной метод борьбы с бессонницей, подчеркивая ее превосходство над медикаментозным лечением, сообщает МедЗдрав.Инфо.