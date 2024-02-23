Врач Бузунов выявил две главные причины бессонницы

Первая причина связана со стрессом, который может быть провокатором расстройства сна. Второй фактор — нарушение циркадных ритмов, основных биологических циклов организма. Эти ритмы могут быть нарушены из-за сменного графика работы, особенно у тех, кто испытывает круглосуточные или периодические ночные дежурства, что характерно для около 20% взрослых россиян.
Постоянное переключение между ночным и дневным режимами приводит к биологическому износу организма, что может вызвать не только бессонницу, но и другие заболевания, такие как желудочно-кишечные расстройства, мигрени и нарушения работы щитовидной железы, сообщает Газета.Ру.
Ученые из Китая стараются разгадать тайны мумии леди Синь Чжуй
Открытие гробницы в 1971 году выявило феноменальное состояние тела мумии, оставшегося почти нетронутым временем. Анализы жидкости, обнаруженной в саркофаге, показали высокое содержание ртути, что связывают с поисками эликсира бессмертия в древнем Китае.
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции, когда забрался на колени мэра города Бейкоз, Мурата Айдына. Видео этого милого инцидента было опубликовано самим чиновником на его странице в социальной сети.
Невролог Сурская выделяет причины ночных головных болей
Невролог Елена Сурская сообщает, что ночные головные боли, известные как "боль-будильник", могут иметь различные причины, включая мигрень, кластерные головные боли, соматические патологии и психические проблемы, такие как тревожность и депрессия.
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Причины возникновения отеков и мешков под глазами могут быть связаны как с состоянием здоровья человека, так и с другими факторами.