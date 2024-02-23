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Врач Бузунов выявил две главные причины бессонницы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:22

Врач Бузунов выявил две главные причины бессонницы

Первая причина связана со стрессом, который может быть провокатором расстройства сна. Второй фактор — нарушение циркадных ритмов, основных биологических циклов организма. Эти ритмы могут быть нарушены из-за сменного графика работы, особенно у тех, кто испытывает круглосуточные или периодические ночные дежурства, что характерно для около 20% взрослых россиян.

Постоянное переключение между ночным и дневным режимами приводит к биологическому износу организма, что может вызвать не только бессонницу, но и другие заболевания, такие как желудочно-кишечные расстройства, мигрени и нарушения работы щитовидной железы, сообщает Газета.Ру.

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