Исследование австрийских ученых выявило связь между характеристиками личности и качеством сна

Изучение 657 участников, включая тех, кто имеет психиатрические диагнозы, показало, что проблемы со сном распространены не только среди этой группы.
На основании исследования установлено, что нарциссы и макиавеллисты, характеризующиеся повышенной самооценкой и склонностью к манипуляциям, испытывают трудности со сном. Психопатические черты, такие как асоциальное поведение и эгоизм, также ассоциируются с недостаточным сном.
Ученые предполагают, что консультации с психологом и работа над личностными чертами могут помочь улучшить качество сна, особенно у тех, кто проявляет черты темной триады личности.
Исследование подчеркивает важность взаимосвязи между психологическими особенностями и физиологическими процессами, такими как сон, и указывает на необходимость комплексного подхода к проблемам сна, сообщает Правда.Ру.
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