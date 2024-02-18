Logo
Исследование австрийских ученых выявило связь между характеристиками личности и качеством сна
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:48

Исследование австрийских ученых выявило связь между характеристиками личности и качеством сна

Изучение 657 участников, включая тех, кто имеет психиатрические диагнозы, показало, что проблемы со сном распространены не только среди этой группы.

На основании исследования установлено, что нарциссы и макиавеллисты, характеризующиеся повышенной самооценкой и склонностью к манипуляциям, испытывают трудности со сном. Психопатические черты, такие как асоциальное поведение и эгоизм, также ассоциируются с недостаточным сном.

Ученые предполагают, что консультации с психологом и работа над личностными чертами могут помочь улучшить качество сна, особенно у тех, кто проявляет черты темной триады личности.

Исследование подчеркивает важность взаимосвязи между психологическими особенностями и физиологическими процессами, такими как сон, и указывает на необходимость комплексного подхода к проблемам сна, сообщает Правда.Ру.

Мир

Ученые из Флориды обнаружили потенциальную опасность для здоровья от использования умных часов

Ученые из Флориды обнаружили потенциальную опасность для здоровья от использования умных часов

95% протестированных умных часов и фитнес-браслетов оказались заражены бактериями, которые могут вызывать различные заболевания, включая пневмонию и сальмонеллез.

Читать полностью
Исследование ученых из США выявило, что акне может оказаться полезным для здоровья кожи лица

Исследование ученых из США выявило, что акне может оказаться полезным для здоровья кожи лица

Ученые обнаружили, что бактерия C.acnes, вызывающая акне, играет важную роль в поддержании кожного барьера. Эта бактерия стимулирует производство церамидов, холестерина и триглицеридов, необходимых для защиты кожи и ее увлажнения.

Читать полностью

Общество

Минздрав предлагает расширить перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Минздрав предлагает расширить перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Новый перечень включает укусы ядовитых животных, судороги и острые психологические реакции на стресс, помимо уже существующих состояний. Он также охватывает остановку дыхания и сердца, нарушение дыхательных путей инородными телами, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения различными факторами.

Читать полностью
Врач-офтальмолог Лещенко предупредила о возможном отслоении сетчатки у пациентов с близорукостью

Врач-офтальмолог Лещенко предупредила о возможном отслоении сетчатки у пациентов с близорукостью

Увеличение степени близорукости увеличивает риск этого осложнения, поскольку сетчатка подвергается растяжению, что может привести к ее отслоению.

Читать полностью

Новости