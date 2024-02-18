Исследование австрийских ученых выявило связь между характеристиками личности и качеством сна

Изучение 657 участников, включая тех, кто имеет психиатрические диагнозы, показало, что проблемы со сном распространены не только среди этой группы.

На основании исследования установлено, что нарциссы и макиавеллисты, характеризующиеся повышенной самооценкой и склонностью к манипуляциям, испытывают трудности со сном. Психопатические черты, такие как асоциальное поведение и эгоизм, также ассоциируются с недостаточным сном.

Ученые предполагают, что консультации с психологом и работа над личностными чертами могут помочь улучшить качество сна, особенно у тех, кто проявляет черты темной триады личности.

Исследование подчеркивает важность взаимосвязи между психологическими особенностями и физиологическими процессами, такими как сон, и указывает на необходимость комплексного подхода к проблемам сна, сообщает Правда.Ру.