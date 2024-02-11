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Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:45

Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей

Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.

В рамках исследования изучалась связь между употреблением ААС, психологическим стрессом и качеством сна. Участники, употреблявшие стероиды, сообщили о проблемах со сном в 66% случаев, и 38% из них использовали снотворные.

Качество сна также оказалось значительно хуже среди пользователей ААС по сравнению с группой контроля, и оно ухудшалось в периоды отказа от стероидов. Эти результаты указывают на важность понимания нарушений сна у пользователей ААС и возможную связь с отклонениями уровней гормонов, сообщает Planet Today.

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