Исследование выявило тип сна, который может привести к ранней гибели

Прерывистый сон оказывает негативное воздействие на здоровье, включая преждевременную смерть, и риск отрицательных эффектов ночных пробуждений и проблем со сном выше у женщин по сравнению с мужчинами.

Частый прерывистый сон и бессонница могут негативно сказаться на общем здоровье, увеличивая риск различных заболеваний. Контроль качества и продолжительности сна представляется важным для поддержания здоровья и благополучия, сообщает МедиаПоток.