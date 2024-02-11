Исследование выявило тип сна, который может привести к ранней гибели

Прерывистый сон оказывает негативное воздействие на здоровье, включая преждевременную смерть, и риск отрицательных эффектов ночных пробуждений и проблем со сном выше у женщин по сравнению с мужчинами.
Частый прерывистый сон и бессонница могут негативно сказаться на общем здоровье, увеличивая риск различных заболеваний. Контроль качества и продолжительности сна представляется важным для поддержания здоровья и благополучия, сообщает МедиаПоток.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Диетологи предлагают использовать натуральный кофе в качестве средства борьбы с ожирением
Ожирение становится проблемой мирового масштаба, и поиск эффективных методов похудения становится все более актуальным.
Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.