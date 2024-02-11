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Исследование выявило тип сна, который может привести к ранней гибели
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:08

Исследование выявило тип сна, который может привести к ранней гибели

Прерывистый сон оказывает негативное воздействие на здоровье, включая преждевременную смерть, и риск отрицательных эффектов ночных пробуждений и проблем со сном выше у женщин по сравнению с мужчинами.

Частый прерывистый сон и бессонница могут негативно сказаться на общем здоровье, увеличивая риск различных заболеваний. Контроль качества и продолжительности сна представляется важным для поддержания здоровья и благополучия, сообщает МедиаПоток.

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