Ученые: у тех, кто ворочается во сне, могут ухудшаться когнитивные способности

В результате исследования, проведенного экспертами Калифорнийского университета с участием более 500 человек, было выявлено, что те, кто часто ворочается во сне, имеют более низкие когнитивные способности. В ходе эксперимента добровольцам предлагалось называть как можно больше слов, связанных с названиями видов животных, начинающихся на одну букву.

Параллельно исследовались показатели здоровья участников, включая качество сна. Оказалось, что те, кто спал беспокойно, в два с половиной раза чаще показывали низкие результаты в тестировании по сравнению с другими участниками, у которых сон был спокойным.

Ученые сделали вывод, что неспокойный сон может мешать мозгу очищаться от токсичных белков, которые, в свою очередь, могут способствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает Planet Today.