Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 89,3939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 97,8745
Ученые: у тех, кто ворочается во сне, могут ухудшаться когнитивные способности
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:45

Ученые: у тех, кто ворочается во сне, могут ухудшаться когнитивные способности

В результате исследования, проведенного экспертами Калифорнийского университета с участием более 500 человек, было выявлено, что те, кто часто ворочается во сне, имеют более низкие когнитивные способности. В ходе эксперимента добровольцам предлагалось называть как можно больше слов, связанных с названиями видов животных, начинающихся на одну букву.

Параллельно исследовались показатели здоровья участников, включая качество сна. Оказалось, что те, кто спал беспокойно, в два с половиной раза чаще показывали низкие результаты в тестировании по сравнению с другими участниками, у которых сон был спокойным.

Ученые сделали вывод, что неспокойный сон может мешать мозгу очищаться от токсичных белков, которые, в свою очередь, могут способствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает Planet Today.

Мир

Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Исследование, опубликованное в Nature Communications, выявило, что половина суши планеты обеспечивает ресурсы для людей и поддерживает разнообразие видов, но только 18% этих зон находятся под защитой.

Читать полностью
Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Новые повреждения обнаружены на строящемся газопроводе для СПГ-терминала на севере Германии.

Читать полностью

Общество

Диетологи выделили продукты, положительно влияющие на работу мозга

Диетологи выделили продукты, положительно влияющие на работу мозга

Диетологи выделили продукты, положительно влияющие на работу мозга, основываясь на принципе: лучшие для мозга также благоприятны для сердца и сосудов. Зеленые листовые овощи, богатые витаминами К, В6 и В12, а также лютеином и фолиевой кислотой, являются важными для замедления снижения когнитивных способностей.

Читать полностью
Компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов

Компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов

На начало 2024 года компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов, основанный на данных, собранных в период с 1 по 31 декабря 2023 года. Исследование включало в себя вычислительные операции процессора, возможности графического чипа, скорость памяти и пользовательский опыт.

Читать полностью

Новости