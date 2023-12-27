Новое исследование выявило новую возможную причину проблем со сном у людей и мышей

Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета и опубликованное в журнале Current Biology, выявило новую возможную причину проблем со сном у людей и мышей. Названное ими "соматолонгирование" представляет собой поведение, при котором особи предпочитают сон в физическом контакте с сородичами, даже при неудобствах.
Используя видеонаблюдение, ученые отметили, что мыши и люди, спящие вместе, проявляют синхронизацию различных нейрофизиологических показателей, таких как время засыпания и пробуждения, а также длительность фаз быстрого и медленного сна.
Несмотря на установленные трудности, связанные с совместным сном, исследователи подчеркнули важность физического контакта в общении для человека и других животных. Они выразили предположение, что это стремление к социальному взаимодействию во сне может иметь отрицательное влияние на качество ночного отдыха и спровоцировать возникновение проблем со сном, хотя точные механизмы этого явления пока не ясны, сообщает Газета.Ру.
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