В России разработан новый метод диагностики синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), который предполагает использование мобильного приложения. Ученые СГМУ выявили, что нарушения деятельности головного мозга при апноэ проявляются не только ночью, но и днем.

Сейчас проводимый ночной мониторинг для установления диагноза требует длительных и дорогостоящих процедур. Мобильное приложение, созданное совместно с Национальным медицинским исследовательским центром, позволяет диагностировать апноэ без полного ночного сна. Технология основана на анализе связности и синхронизации активности головного мозга и сердечно-сосудистой системы с применением технологий искусственного интеллекта. Планируется разработка прибора для диагностики нарушения во время обычного приема врача-терапевта, сообщает РИА Новости.