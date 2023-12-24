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Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:33

Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции

Доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что не только само количество сна, но и его постоянство имеют значение. Результаты исследования, в котором участвовало 826 человек в течение двух десятилетий, подчеркивают, что неправильное чередование продолжительности сна может негативно сказаться на здоровье мозга.

Интересным является вывод, что 90% людей с деменцией сталкиваются с нарушениями сна задолго до появления явных симптомов заболевания. Кроме того, исследование указывает на влияние травм, болезней, депрессии и изменений в семейном положении на качество сна.

Завершая обсуждение, доктор Павлова напоминает о важности соблюдения режима сна, даже в выходные и отпуск, рекомендуя ложиться не позже 22:30, и подчеркивает, что оптимальная продолжительность сна составляет 7-8 часов.

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