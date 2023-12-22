Ученые: потеря даже одного часа ночного сна может спровоцировать ощущение несчастья

Исследование, опубликованное в Psychological Bulletin, проведенное учеными из университета Восточной Англии, выявило, что уменьшение продолжительности ночного сна может негативно сказываться на настроении человека, вызывая ощущение несчастья.
В ходе работы были проанализированы результаты 154 предыдущих исследований, затрагивающих влияние сна на качество человеческой жизни. Более пяти тысяч участников опросов в возрасте от семи до 79 лет внесли свой вклад в понимание того, как длительность ночного сна влияет на субъективное чувство счастья. Выводы показали, что даже утеря всего одного часа сна может снизить способность мыслить позитивно и вызвать чувство несчастья, сообщает Общественная Служба Новостей.
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