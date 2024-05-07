Украинские солдаты 47-й бригады ВСУ сняли хвалебный ролик об американских Abrams после потери восьмого по счету танка из США.



Бойцы начали восхвалять эти машины в ролике.

"Танкисты 47-й ОМБр "Магура" хвалят подвижность танка, стабилизацию пушки. И больше почти ничего", — пишет портал "Российской газеты".

Ролик сняли в глубоком тылу, так как эти танки на передовой — цели для российской армии.



Кстати, самый первый американский танк Abrams , который захватили российские военные, сейчас можно увидеть на выставке военной техники в Москве.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Brian Lautenslager.