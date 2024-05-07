Украинские солдаты 47-й бригады ВСУ сняли хвалебный ролик об американских Abrams после потери восьмого по счету танка из США.
Бойцы начали восхвалять эти машины в ролике.
"Танкисты 47-й ОМБр "Магура" хвалят подвижность танка, стабилизацию пушки. И больше почти ничего", — пишет портал "Российской газеты".
Ролик сняли в глубоком тылу, так как эти танки на передовой — цели для российской армии.
Кстати, самый , который захватили российские военные, сейчас можно увидеть на выставке военной техники в Москве.
Фото: dvidshub.net/Sgt. Brian Lautenslager.
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