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ВСУ сняли хвалебный ролик об Abrams после потери танков
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:31

ВСУ сняли хвалебный ролик об Abrams после потери танков

Украинские солдаты 47-й бригады ВСУ сняли хвалебный ролик об американских Abrams после потери восьмого по счету танка из США.

Бойцы начали восхвалять эти машины в ролике.

"Танкисты 47-й ОМБр "Магура" хвалят подвижность танка, стабилизацию пушки. И больше почти ничего", — пишет портал "Российской газеты".

Ролик сняли в глубоком тылу, так как эти танки на передовой — цели для российской армии.

Кстати, самый первый американский танк Abrams, который захватили российские военные, сейчас можно увидеть на выставке военной техники в Москве.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Brian Lautenslager.

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