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Кадыров заявил, что Путина уважают во всем мире
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:41

Кадыров заявил, что Путина уважают во всем мире

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался на счет президента России Владимира Путина по случаю его инаугурации.

Он назвал действующего президента страны сильнейшим лидером, которого уважают во всем мире.

Кадыров заявил, что Владимиру Путину нет альтернативы в нашей стране.

"Это сильный и мудрый лидер, которого, как бы ни старались западные СМИ, уважают во всем мире!" — написал Кадыров в соцсетях.

РИА Новости пишет, что Владимир Путин официально вступил в должность 7 мая. Церемонию инаугурации транслировали по всему миру.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 3.0 License).

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