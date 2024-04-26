Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сказал, что следы теракта в "Крокусе Сити Холле" ведут на Украину.

Напомним, что страшная трагедия произошла 22 марта.

Шойгу заявил, что все, кто причастен к теракту, будут наказаны.

"Это лишь вопрос времени", — цитирует его РИА Новости.

Шойгу добавил, что иностранные советники участвуют в подготовках диверсий, которые Украина проводит в РФ.

"При молчаливом согласии Запада Киев применяет оружие для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре России", — сказал министр.

По словам Сергея Шойгу, Запад продолжает поставлять Украине боеприпасы, бесконтрольно перемещающиеся по всему миру. Из-за этого есть угроза попадания оружия в руки террористов.

Фото: сайт Министерства обороны РФ, Creative Commons Attribution 4.0 International license.