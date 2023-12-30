СК России начнет расследование обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Следственный комитет России примет на себя расследование обстрелов Белгородской области, произведенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей Белгородской области", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированных обстрелах города Белгорода со стороны Украины. В результате одного из обстрелов снаряд попал в частный жилой дом, что привело к гибели мужчины, а также к ранению четырех человек, включая ребенка.