Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи. Рекомендуемые продукты включают цельное молоко, сливочное масло, жирный греческий йогурт, а также тушеное мясо и блюда с желе, богатые желатином, который является важным строительным блоком для коллагена.
Кроме того, физическая активность играет ключевую роль в сохранении молодости кожи, укрепляя мышцы и поддерживая хорошую осанку. Садик рекомендует минимизировать употребление рафинированного подсолнечного масла и подчеркивает важность регулярных посещений сауны и массажей для улучшения кровообращения и активизации лимфатической системы, что обеспечивает кожу необходимыми питательными веществами и предотвращает отечность, сообщает МедикФорум.
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