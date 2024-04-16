Желаете определить, эффективен ли ваш текущий уход за кожей или стоит пересмотреть подход? Врач-дерматолог Наталья Курганская рассказала, как простыми методами можно проверить уровень коллагена в коже. Она подчеркнула, что снижение упругости кожи на лице, шее и теле, а также появление складок и морщин — это основные признаки старения, часто обусловленные недостатком коллагена. Этот важный белок ответственен за плотность и эластичность кожи, ее молодой вид и гладкость.

С возрастом синтез коллагена в организме уменьшается примерно на 1% ежегодно начиная с 25-28 лет, как объяснила врач-дерматолог. Поэтому признаки старения становятся все более заметными. Разумно не ждать появления этих признаков, а начать профилактику старения и компенсацию дефицита коллагена как можно раньше. Проверить наличие коллагена в коже и принять меры можно при помощи доступных методов, сообщает Doctorpiter.Ru.

Три простых теста на дефицит коллагена:

Тест с ущипыванием: слегка ущипните кожу под глазами и наблюдайте, как быстро она восстанавливается. Здоровая кожа моментально возвращается в исходное состояние, в то время как кожа с дефицитом коллагена требует больше времени.

Тест с сожиманием: проверьте эластичность кожи на щеках, руках или животе. Если кожа медленно восстанавливает свою форму после сжатия, это может указывать на дефицит коллагена и потерю эластичности.

Внимательный осмотр: обратите внимание на признаки старения, такие как морщинки вокруг глаз или провисание кожи в нижней трети лица.

Чтобы повысить уровень коллагена, можно воспользоваться следующими методами: