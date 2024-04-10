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Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:48

Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи

Исследование ученых Манчестерского университета показало, что длительное пребывание на ярком солнце может разрушить микробиом кожи, увеличивая риск развития дерматита, экземы и псориаза. Микробиом кожи играет важную роль в ее здоровье и защите от патогенов.

Для восстановления микробиома кожи следует:

  1. Избегать агрессивных средств по уходу за кожей и использовать мягкие очищающие средства.
  2. Принимать пребиотики и пробиотики для поддержания здорового микробиома.
  3. Включать в рацион продукты, богатые пребиотиками и пробиотиками, такие как овощи, фрукты, цельные зерна и йогурты.
  4. Избегать излишней гигиены и частого мытья.
  5. Снижать стресс с помощью методов релаксации.

Восстановление микробиома кожи — процесс, требующий времени и терпения, сообщает МедикФорум.

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