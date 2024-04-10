Исследование ученых Манчестерского университета показало, что длительное пребывание на ярком солнце может разрушить микробиом кожи, увеличивая риск развития дерматита, экземы и псориаза. Микробиом кожи играет важную роль в ее здоровье и защите от патогенов.
Для восстановления микробиома кожи следует:
- Избегать агрессивных средств по уходу за кожей и использовать мягкие очищающие средства.
- Принимать пребиотики и пробиотики для поддержания здорового микробиома.
- Включать в рацион продукты, богатые пребиотиками и пробиотиками, такие как овощи, фрукты, цельные зерна и йогурты.
- Избегать излишней гигиены и частого мытья.
- Снижать стресс с помощью методов релаксации.
Восстановление микробиома кожи — процесс, требующий времени и терпения, сообщает МедикФорум.
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