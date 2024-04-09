Ученые достигли значительного прорыва в диагностике туберкулеза (ТБ), предлагая потенциальное решение для преодоления вызовов, стоящих перед текущими методами диагностики.
С учетом того, что ТБ уносит жизни 1,5 миллионов человек ежегодно, раннее выявление является ключевым в борьбе с этим смертельным инфекционным заболеванием. Существующие диагностические инструменты медленны, дороги и недоступны, особенно в регионах с низким уровнем доходов, где туберкулез более распространен.
В ответ на эти ограничения исследователи из Университета Претории разработали новый тест на коже для обнаружения ТБ. Изучая привлекательность кожи для комаров и используя образцы кремний-органической резины, они создали кожный пластырь, подобный лейкопластырю, который может идентифицировать химические подписи, ассоциированные с бактериями туберкулеза.
Проведя обширное тестирование на ТБ-положительных и ТБ-отрицательных людях, исследователи успешно разграничили две группы на основе химических подписей, обнаруженных кожным пластырем. Простота и неинвазивность теста предлагают многообещающую альтернативу традиционным методам диагностики.
Основные результаты исследования включают:
- Возможность обнаружения ТБ через кожные испарения.
- Легкий и портативный характер образца кремниевой резины, что делает его подходящим для сельских и отдаленных районов.
- Устранение необходимости посещать клиники или больницы для тестирования, поскольку пластыри могут быть нанесены в различных общественных местах.
- Легкость транспортировки образцов без необходимости специальных мер.
Это революционное нововведение не только представляет собой значительный прогресс в диагностике ТБ, но также имеет потенциал для обнаружения других заболеваний, таких как малярия. По мере дальнейших исследований, уточнения и расширения этих результатов, кожный тест на ТБ стоит во главе глобальной борьбы против инфекционных заболеваний.
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