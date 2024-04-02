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Ученые из Санкт-Петербурга разработали портативный прибор для диагностики поражений кожи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:42

Ученые из Санкт-Петербурга разработали портативный прибор для диагностики поражений кожи

Разработанный прибор предназначен для первичной медицинской помощи в условиях крупных аварий и на передовой, где доступ к медицинскому оборудованию ограничен.

Прибор обладает малыми размерами и автономным питанием, что делает его удобным для использования в сельской местности и на местах происшествий. Он оснащен активным инфракрасным зондированием, что позволяет диагностировать глубину поражений кожного покрова человека. Помимо первичной диагностики ожоговых повреждений, прибор может применяться для контроля состояния кожи при онкологических заболеваниях, ожогах и обморожениях.

Важными характеристиками прибора являются его простота конструкции, малые размеры, автономное питание и относительно невысокая стоимость. В будущем планируется расширение функционала прибора путем добавления нейронной сети для классификации поражений кожи по различным категориям, что облегчит диагностику раковых заболеваний кожи.

Представители МЧС и военные медики могут использовать этот прибор для оперативной диагностики поражений кожи при авариях и боевых действиях. Помимо медицинских целей, прибор также может быть применен в косметологии для сравнения состояния кожи различных участков, сообщает ТАСС.

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