Врач Михайлова напомнила о важности регулярного использования солнцезащитного крема с SPF

Врач-косметолог Наталья Михайлова подчеркивает важность регулярного использования солнцезащитного крема с SPF для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей, особенно для жителей южных регионов. Ежедневное нанесение крема утром помогает предотвратить преждевременное старение кожи и развитие рака.
Она также подчеркивает, что увлажнение кожи является необходимым для всех типов кожи, не только сухой. Вместе с этим, здоровый образ жизни, включая достаточный сон, употребление чистой воды и сбалансированное питание, играют ключевую роль в сохранении молодости кожи. Рекомендации включают в себя ограничение употребления фастфуда, сладостей, выпечки и газированных напитков. Врач также отмечает важность ложиться спать до 23:00, чтобы синхронизировать процесс выработки гормона мелатонина, что имеет значение для здоровья и молодости кожи, сообщает Газета.Ру.
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