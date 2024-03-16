Исследователи советуют избегать определенных факторов, чтобы сохранить молодость кожи и тела после 40

Исследования показывают, что сладости, особенно употребляемые на завтрак, могут сделать людей менее привлекательными из-за своего влияния на здоровье и внешность.
Рафинированные углеводы в сладостях могут вызывать ожирение, диабет и сердечно-сосудистые проблемы, отражаясь на состоянии кожи и ускоряя процесс старения.
Нехватка сна и употребление сигарет также способствуют старению кожи, уменьшая ее упругость и вызывая провисание. Избегайте избыточного ультрафиолета и сигаретного дыма, чтобы сохранить молодость кожи и предотвратить разрушение коллагена, ответственного за ее упругость, сообщает Planet Today.
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