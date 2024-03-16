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Исследователи советуют избегать определенных факторов, чтобы сохранить молодость кожи и тела после 40
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:02

Исследователи советуют избегать определенных факторов, чтобы сохранить молодость кожи и тела после 40

Исследования показывают, что сладости, особенно употребляемые на завтрак, могут сделать людей менее привлекательными из-за своего влияния на здоровье и внешность.

Рафинированные углеводы в сладостях могут вызывать ожирение, диабет и сердечно-сосудистые проблемы, отражаясь на состоянии кожи и ускоряя процесс старения.

Нехватка сна и употребление сигарет также способствуют старению кожи, уменьшая ее упругость и вызывая провисание. Избегайте избыточного ультрафиолета и сигаретного дыма, чтобы сохранить молодость кожи и предотвратить разрушение коллагена, ответственного за ее упругость, сообщает Planet Today.

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