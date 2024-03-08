Врач Черемушкин выделил косметическое средство, провоцирующее рак кожи

Врач-онколог Евгений Черемушкин предупреждает о потенциальной опасности некоторых косметических средств от прыщей, содержащих бензол, канцерогенный компонент, который может провоцировать рак кожи. Он отмечает, что бензол также присутствует в лекарствах от розацеа и других инфекций кожи, однако крупные компании обычно соблюдают допустимую норму концентрации этого вещества.

Черемушкин указывает на риск превышения дозы и продолжительности применения канцерогенов, подчеркивая важность покупки косметики по рекомендациям профессиональных косметологов, чтобы избежать подобных инцидентов, сообщает News.Ru.