Ученые из Канады обнаружили причины ускоренного старения кожи

Канадские учёные из Université Laval выявили, что совместное воздействие сигаретного дыма и ультрафиолетовых лучей значительно ускоряет процесс старения кожи. Исследование, опубликованное в Scientific Reports (SR), подтвердило, что эти факторы воздействуют на синтез проколлагена и сигнальный путь TGF-β, ответственный за регенерацию кожи, а также активируют MMP-1, что приводит к разрушению коллагена и потере упругости кожи.
Используя модели заменителей кожи, учёные продемонстрировали, что такое совместное воздействие приводит к увеличению провоспалительных цитокинов и активации определенных сигнальных путей, указывая на противовоспалительный ответ кожи.
Эти результаты подчеркивают важность предотвращения совместного воздействия окружающих факторов, особенно курения и воздействия солнечных лучей, на кожу. Исследование подчёркивает необходимость дальнейших исследований и разработки стратегий для защиты кожи от вредного воздействия окружающей среды, с целью предотвращения преждевременного старения и сохранения здоровья кожи на протяжении долгих лет, сообщает Planet Today.
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