Диетолог Тиханычева подчеркивает важность здорового питания для сохранения молодости кожи

Диетолог и специалист по немедикаментозному лечению Жанна Тиханычева рекомендует ограничить употребление сахара и соли, так как эти продукты мешают усвоению витаминов и минералов, а также могут вызвать отек и появление морщин.

Вместо обработанных мясных продуктов в рационе стоит предпочесть продукты, богатые фитоэстрогенами, такие как бобовые, соя, семена льна, кунжут, грецкие орехи и водоросли. Также важно употреблять больше чистой воды, избегать сладостей, выпечки и фаст-фуда, а также заниматься физической активностью, регулярно ходить и поддерживать здоровый режим сна. Позитивный настрой и укрепление социальных связей также играют важную роль в сохранении сил, активности и привлекательного внешнего вида, сообщает МедЗдрав.Инфо.