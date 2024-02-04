Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже

Красная сырь, или мигрирующая эритема, выступает как характерный признак болезни Лайма, передаваемой через укус клещей. Пурпура, представляющая собой мелкопятнистые кровоизлияния, может указывать на проблемы с капиллярами или наличие тромбоцитов, связанных с септицемией.
Сосудистые звездочки, видимые на коже, могут свидетельствовать о патологическом расширении капилляров. Черный акантоз, или потемневшие складки на коже, указывает на гиперпигментацию, часто связанную с гормональными нарушениями, диабетом и опухолевыми процессами. Красные пятна на лице, напоминающие бабочку, могут быть признаком болезней сердца, особенно при несоответствии цвета щек и остальной части лица, сообщает Общественная Служба Новостей.
Биологи из Швеции и США выявили распространенную причину развития аутоиммунных болезней у женщин
Связь между развитием ряда аутоиммунных заболеваний и активностью гена Xist была выявлена. Этот ген ответственен за блокировку одной из двух женских Х-хромосом в клетках.
Google успешно решила проблему критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel
Эта проблема вызывала сбои в работе приложений, проблемы с доступом к данным во внутренней памяти, а также нестабильную работу хранилища. Компания предоставила временное исправление, доступное пользователям для применения без потери данных, при условии активации отладки по USB и последующем отключении режима разработчика.
Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.
Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями
Обновление включает улучшения в разделе "Избранное", предоставляя пользователям различные способы взаимодействия, такие как просмотр отдельных чатов, групп и каналов, разметку сообщений тегами и удобный доступ к сохраненным сообщениям.