Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 90,6626
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 98,6437
Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:51

Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже

Красная сырь, или мигрирующая эритема, выступает как характерный признак болезни Лайма, передаваемой через укус клещей. Пурпура, представляющая собой мелкопятнистые кровоизлияния, может указывать на проблемы с капиллярами или наличие тромбоцитов, связанных с септицемией.

Сосудистые звездочки, видимые на коже, могут свидетельствовать о патологическом расширении капилляров. Черный акантоз, или потемневшие складки на коже, указывает на гиперпигментацию, часто связанную с гормональными нарушениями, диабетом и опухолевыми процессами. Красные пятна на лице, напоминающие бабочку, могут быть признаком болезней сердца, особенно при несоответствии цвета щек и остальной части лица, сообщает Общественная Служба Новостей.

Мир

Биологи из Швеции и США выявили распространенную причину развития аутоиммунных болезней у женщин

Биологи из Швеции и США выявили распространенную причину развития аутоиммунных болезней у женщин

Связь между развитием ряда аутоиммунных заболеваний и активностью гена Xist была выявлена. Этот ген ответственен за блокировку одной из двух женских Х-хромосом в клетках.

Читать полностью
Google успешно решила проблему критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel

Google успешно решила проблему критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel

Эта проблема вызывала сбои в работе приложений, проблемы с доступом к данным во внутренней памяти, а также нестабильную работу хранилища. Компания предоставила временное исправление, доступное пользователям для применения без потери данных, при условии активации отладки по USB и последующем отключении режима разработчика.

Читать полностью

Общество

Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие

Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.

Читать полностью
Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями

Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями

Обновление включает улучшения в разделе "Избранное", предоставляя пользователям различные способы взаимодействия, такие как просмотр отдельных чатов, групп и каналов, разметку сообщений тегами и удобный доступ к сохраненным сообщениям.

Читать полностью

Новости