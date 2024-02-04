Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже

Красная сырь, или мигрирующая эритема, выступает как характерный признак болезни Лайма, передаваемой через укус клещей. Пурпура, представляющая собой мелкопятнистые кровоизлияния, может указывать на проблемы с капиллярами или наличие тромбоцитов, связанных с септицемией.

Сосудистые звездочки, видимые на коже, могут свидетельствовать о патологическом расширении капилляров. Черный акантоз, или потемневшие складки на коже, указывает на гиперпигментацию, часто связанную с гормональными нарушениями, диабетом и опухолевыми процессами. Красные пятна на лице, напоминающие бабочку, могут быть признаком болезней сердца, особенно при несоответствии цвета щек и остальной части лица, сообщает Общественная Служба Новостей.