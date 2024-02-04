Врач Коршикова предостерегла от потенциального воздействия цифровых устройств на состояние кожи

Дерматолог и косметолог Вероника Коршикова подчеркнула особую опасность синего света (HEV-излучения) в диапазоне от 400 до 500 нм. Это высокочастотное и высокоэнергетическое излучение может проникать глубже в кожу, чем UVA- и UVB-лучи, ускоряя процесс старения кожи и способствуя увеличению пигментации.

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызывать явление, названное цифровым старением, хотя данный процесс требует дополнительных исследований для полного понимания его механизмов и последствий, сообщает Аргументы И Факты.