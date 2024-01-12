Исследователи сообщают о находке трехмерного фрагмента окаменелой кожи

Старейший образец окаменелой кожи, найденный в системе известняковых пещер в Оклахоме, превосходит по возрасту предыдущие находки на 21 миллион лет. Этот трехмерный фрагмент принадлежит раннему виду палеозойских рептилий и, благодаря уникальным условиям пещерной среды, сохраняет галечную поверхность, напоминающую кожу крокодила.
Исследователи утверждают, что сохранение кожи было возможным из-за глинистых отложений, замедляющих разложение, и просачивание нефти, создавшее бескислородную среду. Обнаружение такого древнего образца кожи предоставляет уникальную возможность понять эволюцию и внешний облик ранних наземных рептилий, подчеркивая важность эпидермиса для их выживания на суше. Кожа имеет сходство с кожей современных рептилий, что может указывать на наследственные особенности эпидермиса у ранних амниот и влияние на последующую эволюцию птиц и млекопитающих, сообщает Planet Today.
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