Врач Быстрицкая дает ценные рекомендации по уходу за кожей

Врач-дерматовенеролог Елена Быстрицкая дает ценные рекомендации по уходу за кожей. Согласно ее советам, витамин А играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Этот жирорастворимый витамин не только эффективен в борьбе с прыщами в подростковом возрасте, но также способствует омоложению и улучшению состояния кожи с течением времени.
Витамин А, добавленный в кремы, сыворотки и использованный в лекарствах, оказывает положительное воздействие на кожу. Этот элемент, синтезирующийся лучше из продуктов животного происхождения, играет важную роль в формировании костей, развитии эмбрионов, поддержании иммунной системы и зрения. Кроме того, он укрепляет кожу, делает ее более устойчивой к воздействию солнечных лучей, стимулирует синтез коллагена и эластина, а также регулирует работу сальных желез.
Быстрицкая рекомендует использовать витамин А как индивидуальный препарат или в составе поливитаминов для поддержания здоровья и молодости кожи. Кремы и сыворотки, содержащие этот витамин, также могут быть эффективными внешними средствами. Однако важно соблюдать осторожность при использовании ретиноидов, чтобы избежать нежелательных последствий, таких как сухость кожи, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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