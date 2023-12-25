У 15 человек в Алтайском крае после посещения кафе диагностировали химические ожоги

Пятнадцать человек, включая четверых детей, получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе в Заринске Алтайского края, как сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по данному региону. Согласно проведенному следствием анализу, 15 граждан, среди которых четверо несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью в медицинское учреждение Заринска с химическими ожогами лица и слизистых.
Уголовное дело было возбуждено в соответствии с признаками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), как указано в официальном сообщении. Как утверждается в документе, пострадавшие посещали одно из заведений общественного питания города 23 декабря, в банкетном зале которого использовались кварцевые лампы, сообщает ТАСС.
Как было ранее сообщено в региональном Министерстве здравоохранения ТАСС, госпитализация ни одного из пострадавших не потребовалась. Все пострадавшие прошли обследование, им были предоставлены рекомендации по дальнейшему лечению.
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