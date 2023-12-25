Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.12.2023 : 91,9389
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.12.2023 : 101,2863
У 15 человек в Алтайском крае после посещения кафе диагностировали химические ожоги
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 8:54

У 15 человек в Алтайском крае после посещения кафе диагностировали химические ожоги

Пятнадцать человек, включая четверых детей, получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе в Заринске Алтайского края, как сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по данному региону. Согласно проведенному следствием анализу, 15 граждан, среди которых четверо несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью в медицинское учреждение Заринска с химическими ожогами лица и слизистых.

Уголовное дело было возбуждено в соответствии с признаками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), как указано в официальном сообщении. Как утверждается в документе, пострадавшие посещали одно из заведений общественного питания города 23 декабря, в банкетном зале которого использовались кварцевые лампы, сообщает ТАСС.

Как было ранее сообщено в региональном Министерстве здравоохранения ТАСС, госпитализация ни одного из пострадавших не потребовалась. Все пострадавшие прошли обследование, им были предоставлены рекомендации по дальнейшему лечению.

Мир

В ХАМАС отвергло переговоры по заложникам без прекращения Израилем боевых действий в Газе

В ХАМАС отвергло переговоры по заложникам без прекращения Израилем боевых действий в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отклоняет возможность проведения переговоров относительно освобождения заложников в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не приостановит военные операции против группировки.

Читать полностью
В Казахстане заявили о росте торговли с партнерами за семь лет на 74%

В Казахстане заявили о росте торговли с партнерами за семь лет на 74%

Обмен товарами между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последние семь лет увеличился на 74%, достигнув отметки в $28 миллиардов.

Читать полностью

Общество

В 2024 году в Якутии планируют запустить детский телеканал

В 2024 году в Якутии планируют запустить детский телеканал

В 2024 году в Якутии появится детский телеканал, как сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

Читать полностью
Щучья икра стала «золотой» - продукт подорожал на 50%

Щучья икра стала «золотой» - продукт подорожал на 50%

Причиной называют уменьшение вылова щуки.

Читать полностью

Новости