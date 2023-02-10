Голландские адвокаты боятся работать с крымскими музеями по делу о "скифском золоте" из-за санкций Евросоюза. Об этом рассказал российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
Ранее в Нидерландах вынесли заключение, в котором указано, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе. Окончательное решение по делу запланировано на 15 сентября 2023 года.
"В этой ситуации позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ослабли. На сегодняшний у нас не получается найти юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде. Адвокаты попросту сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций Евросоюза", — рассказал Шульгин
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