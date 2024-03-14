В 2023 году горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане привлек значительное число туристов, особенно из РФ

Туристы из России составили половину общего туристического потока на горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане.

Этот успех свидетельствует о растущей популярности курорта среди российских посетителей. Однако, председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов отмечает, что культура катания на лыжах только начинает формироваться в стране, и для её развития необходимо освоить опыт других курортов, таких как "Роза Хутор".

Наджафов подчеркивает необходимость расширения инфраструктуры для привлечения большего числа туристов и развития лыжной школы с целью обучения профессиональных спортсменов.

Курорт "Шахдаг" также стал частью Евразийского альянса горных курортов, что свидетельствует о его стремлении к сотрудничеству в этой области, сообщает ТАСС.